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«Буферну зону» в 15-20 кілометрів від Харкова хочуть зробити в рф

«Буферну зону» в 15-20 кілометрів від Харкова хочуть зробити в рф

Диктатор путін вирішив продовжувати наступ у 2025 році. Він хоче створити так звану «буферну зону» глибиною в 15-20 кілометрів насамперед у Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє УНІАН.

Поки що путін переконаний, що справи у його армії на фронті йдуть добре, а у війні на виснаження він цілком може перестояти Україну.

У 2025 році, як пише видання, росіяни планують набрати на контрактну службу приблизно 343 тисячі осіб. Це поповнення, навіть з огляду на поточні втрати окупаційної армії, дозволять їй підтримувати нинішню інтенсивність бойових дій щонайменше до кінця року. У росіян є серйозні проблеми з бронетехнікою, але вони змогли повсюдно заміняти її на мотоцикли, квадроцикли та багі.

Станом на зараз Москва вже визначила пріоритети на літньо-осінню кампанію і поки не має планів згортати бойові дії, стверджують кілька джерел видання в Силах оборони.

Протягом літньо-осінньої наступальної кампанії противник планує зосередити основні зусилля на виконанні двох стратегічних завдань:

захоплення всієї території Луганської та Донецької областей в їхніх адмінмежах;формування так званої буферної зони глибиною в 15-20 кілометрів насамперед у Сумській та Харківській областях.

Агентство Телевидения Новости

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