Окупанти скинули на Купʼянськ ФАБ-500: загинув комунальник, ще один чоловік в лікарні

Сьогодні, 23 травня близько 9:35, збройні сили рф завдали авіаційного удару по Купʼянську. Пошкоджено гаражі комунального підприємства, багатоквартирні житлові будинки, авто.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Загинув 60-річний чоловік. Ще один чоловік такого ж віку дістав поранення. Обидва – працівники комунального підприємства.

За попередньою інформацією, російська армія застосувала ФАБ-500 з УМПК.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

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