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РФ запустила по Україні 175 БпЛА та «Іскандер»: 150 дронів вдалося збити

РФ запустила по Україні 175 БпЛА та «Іскандер»: 150 дронів вдалося збити

З  23 травня по 22 травня РФ атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області та 175 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 13:00 протиповітряною обороною знешкоджено 150 БпЛА Shahed та безпілотників інших типів на сході, заході півночі, півдні та в центрі країни. 91 – збито вогневими засобами ураження, 59 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Київщина, Житомирщина, Одещина, Чернівеччина та Івано-Франківщина.

Агентство Телевидения Новости

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