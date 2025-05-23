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У росії розбився гелікоптер Мі-8, екіпаж загинув: відео

У росії розбився гелікоптер Мі-8, екіпаж загинув: відео

У російській Орловській області 23 травня розбився вертоліт Мі-8. На місці авіакатастрофи виникла пожежа, працюють екстрені служби.

Про це пишуть росЗМІ.

За попередніми даними, загинули пілот і бортмеханік. Місцеві жителі повідомляють, що перед падінням вертоліт різко знижувався. Борт летів у бік Смоленської області, на аеродром базування у Вяземському районі.

Мі-8 впав на територію занедбаного хімічного підприємства на околиці селища Наришкіно. Відстань від приватних житлових будинків – не більше кілометра.

Офіційної інформації про пасажирів наразі немає. Причиною аварії міг стати відмова двигуна.

Агентство Телевидения Новости

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