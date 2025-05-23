Кінологи НГУ відпрацьовують на Харківщині нові сценарії роботи у прифронтових регіонах

У цій кінологічній парі навіть службовий собака має позивний. Кінологиня Анна та її побратими називають бельгійську вівчарку Наомі Холєрою. За жвавий темперамент, пояснює Анна. Гвардійка працює з Холєрою понад два роки.

Анна «Відьма», ст. кінолог спеціальної групи НГУ

Насамперед вона мене сама вибрала, вона вибігла з вольєра і прям до рук. Завжди, вона завжди жвава, завжди хоче гратися, завжди цікава із людьми і вона не агресивна до людей, вона навпаки добра така. Спільного, мабуть, характер та зовнішність. Ми такі з нею схожі дуже.

Попри приязне ставлення до людей та веселу вдачу, на роботу Холєра налаштовується миттєво – щойно їй вдягають амуніцію.

Анна «Відьма», ст. кінолог спеціальної групи НГУ

Було дуже багато набоїв та дуже багато вибухових речовин. Знаходили навіть у розібраному вигляді зброю по всій автівці.

Завжди мріяв про собаку, а свого Роя знайшов у розбитому окупантами селі у двадцять третьому році, розповідає гвардієць Дмитро з позивним «Бухгалтер». Цуценя лишилося без господарів.

Дмитро «Бухгалтер», ст. кінолог спеціальної групи НГУ

Воював, при зачистці одного села були покинуті собаки, в тому числі й цуценята. Сусіди роздавали, я взяв собі цуценя. Ніяк не обирав, хто перший до мене підбіг, того і взяв. Я звернувся до кінологічної служби нашої частини, нам з Роєм дали завдання. Ми його виконали, пройти тестування, нас відправили на навчання. Через чотири місяці ми закінчили навчання на відмінно.

Працелюбний, спокійний та слухняний – нахвалює Роя гвардієць-кінолог. Рой – собака-детектор, спеціалізується на пошуку, йде по сліду людини. На збори кінологічних підрозділів східного регіону привезли як досвідчених службових собак, так і цуценят, які тільки готуються стати до лав гвардії. На зборах відпрацьовують навички з пошуку мін, вибухівки, подолання смуги перешкод і вперше – пошуку людей під завалами. Від початку повномасштабного вторгнення, говорить начальник кінологічної служби, роботи побільшало.

«К9», начальник кінологічної служби Східного територіального управління НГУ

Залучення змінилось то щодо використання контрдиверсійних, фільтраційних заходів. Плюс в нас такий регіон, схід, що більш актуально ще також впроваджувати такі, як пошук людини під завалами, міннорозшукові, наша територія, ну, найбільш замінована.

Є зміни і в підготовці службових собак. Вони мають бути більш витривалими, універсальними та знати більше запахів. Індивідуальний підхід шукають до кожного цуценяти, щоб з’ясувати, де собака працюватиме ефективніше.





Агентство Телевидения Новости