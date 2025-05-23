Кадрові зміни в поліції Харківщині: нового начальника призначено в підрозділ міста Златопіль

Територіальний підрозділ поліції у місті Златопіль Харківської області очолив новий керівник. За наказом начальника ГУНП в Харківській області начальником відділення поліції № 1 Лозівського РВП став Аркадій Глущенко.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

«Нехай кожне Ваше рішення буде справедливим і служить на благо людей та держави. Бажаю підтримки колективу та довіри громади», – зазначив очільник поліції Харківщини Петро Токар.

Аркадій Глущенко в органах внутрішніх справ працює близько 29 роки. До призначення він керував відділенням поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости