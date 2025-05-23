У лікарні помер поранений у Куп’янську комунальник

23 травня окупанти завдали авіаудару по місту Куп’янськ на Харківщині. Двоє комунальників зазнали смертельних поранень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, загинув 60-річний чоловік, працівник комунального підприємства. Його колега такого ж віку зазнав поранень.

«Чоловік, який сьогодні отримав поранення внаслідок ворожого авіаційного удару по місту Купʼянськ, помер у лікарні», – пізніше повідомили в прокуратурі.

Пошкоджено гаражі комунального підприємства, багатоквартирні житлові будинки, авто. За попередньою інформацією, російська армія застосувала для удару по місту ФАБ-500 з УМПК.

Агентство Телевидения Новости