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Українська шпажистка Влада Харькова виборола «бронзу» Кубка світу

Українська шпажистка Влада Харькова виборола «бронзу» Кубка світу

Українська фехтувальниця-шпажистка Влада Харькова стала бронзовою призеркою Кубка світу.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

У цьому сезоні прикінцевий Кубок світу проходить у китайському місті Усі.

Влада впевнено перемогла трьох китаянок з різницею щонайменше сім уколів.

У чвертьфіналі 28-річна киянка була сильнішою за італійку Сару Марію Ковальчик — 15:10 і тим самим гарантувала собі нагороду КС.

Вже у півфіналі наша шпажистка поступилася віцечемпіонці Олімпіади-2024 у складі команди Франції Александрі Луї-Марі — 12:15 і здобула бронзову нагороду.

Агентство Телевидения Новости

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