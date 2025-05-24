Українська шпажистка Влада Харькова виборола «бронзу» Кубка світу
Українська фехтувальниця-шпажистка Влада Харькова стала бронзовою призеркою Кубка світу.
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.
У цьому сезоні прикінцевий Кубок світу проходить у китайському місті Усі.
Влада впевнено перемогла трьох китаянок з різницею щонайменше сім уколів.
У чвертьфіналі 28-річна киянка була сильнішою за італійку Сару Марію Ковальчик — 15:10 і тим самим гарантувала собі нагороду КС.
Вже у півфіналі наша шпажистка поступилася віцечемпіонці Олімпіади-2024 у складі команди Франції Александрі Луї-Марі — 12:15 і здобула бронзову нагороду.