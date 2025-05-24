Рашисти продовжують накопичення живої сили та техніки поблизу кордону з Харківською областю, – Sky News

Окупанти масово стягують війська в бік Харкова, на кордоні накопичено вже близько 50 тис. росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними видання, противник активізував перегрупування особового складу одразу за кордоном, зокрема в районах, прилеглих до міста-героя Харкова.

За їх словами, ворог намагається наблизити сили до лінії зіткнення, однак українські військові зазначають, що поточні штурми залишаються неефективними.

Аналітики припускають, що росія має приблизно «чотири місяці» для активних наступальних дій – до настання осінньої негоди та можливого вичерпання запасів радянської техніки.

Водночас частину російських резервів, зокрема десантників, які брали участь у бойових діях на півночі, можуть перекинути до інших напрямків, наприклад, на Донеччину.

Агентство Телевидения Новости