Де точилися бої на Харківщині: гарячі напрямки

Оперативна інформація станом на 16:00 24.05.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом від початку доби відбулося 85 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ поблизу Вовчанська та Вовчанських Хуторів, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку противник двічі намагався просунутися в напрямках Петропавлівки та Нової Кругляківки, але був зупинений українськими захисниками.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 12 разів поблизу населених пунктів Копанки, Липове, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське та в напрямку Карпівки, Греківки, Ольгівки, три боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку загалом за сьогодні противник атакував дев’ять разів неподалік Дружби, Диліївки, Кримського, Торецька, Щербинівки, Петрівки та в напрямку Плещіївки, наразі точаться три боєзіткнення.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом цієї доби відбили 11 атак російських загарбників, ще п’ять боєзіткнень продовжуються. Противник завдав 8 авіаційних ударів, скинувши при цьому дев’ять КАБ, здійснив 62 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Агентство Телевидения Новости