На Харківщині російський БпЛА вдарив по будинку: у свій день народження загинула жінка

24 травня, близько 17:05, у селищі Козача Лопань російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Загинула жінка, яка проживала у цьому помешканні. За даними правоохоронців, загиблій сьогодні виповнилося 63 роки.

Точний тип БпЛА встановлюється.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости