У харківській лікарні помер захисник, який брав участь у боях за Бахмут та Авдіївку

20 травня в харківській лікарні помер військовослужбовець Роман Бондаренко, який понад місяць тому зазнав тяжкої контузії на фронті. Танкіст брав участь у боях на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Валківська міська рада.

Роман Бондаренко народився 25 листопада 1984 року в селі Черемушна. Після школи працював на Огульцівському цегельному заводі, а з потім був призваний на строкову військову службу. Під час служби здійснив свою давню мрію – став танкістом, пройшов підготовку у навчальному центрі «Десна». Повернувшись додому, працював у рідному селі та згодом на підприємствах Харкова.

Після початку повномасштабної війни Роман у березні 2022 року вступив до лав Збройних сил України. Служив навідником танка.

Брав участь у боях за Бахмут і Авдіївку. Під час одного з боїв неподалік Авдіївки танк Романа Бондаренка наїхав на ворожу міну і був обстріляний з гранатомета. Внаслідок цього військовий дістав важке осколкове поранення ноги та три місяці проходив лікування у військовому госпіталі.

Після завершення лікування повернувся до своєї частини. Був нагороджений відзнакою Міністерства оборони України «За жертву крові в боях за волю України».

У квітні 2025 року захисник зазнав важкої контузії під час боїв на Покровському напрямку, понад місяць перебував у харківських лікарнях та військовому госпіталі. Помер 20 травня.

Агентство Телевидения Новости