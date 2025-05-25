Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:00
Просмотров: 84

У харківській лікарні помер захисник, який брав участь у боях за Бахмут та Авдіївку

У харківській лікарні помер захисник, який брав участь у боях за Бахмут та Авдіївку

20 травня в харківській лікарні помер військовослужбовець Роман Бондаренко, який понад місяць тому зазнав тяжкої контузії на фронті. Танкіст брав участь у боях на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Валківська міська рада.

Роман Бондаренко народився 25 листопада 1984 року в селі Черемушна. Після школи працював на Огульцівському цегельному заводі, а з потім був призваний на строкову військову службу. Під час служби здійснив свою давню мрію – став танкістом, пройшов підготовку у навчальному центрі «Десна». Повернувшись додому, працював у рідному селі та згодом на підприємствах Харкова.

Після початку повномасштабної війни Роман у березні 2022 року вступив до лав Збройних сил України. Служив навідником танка.

Брав участь у боях за Бахмут і Авдіївку. Під час одного з боїв неподалік Авдіївки танк Романа Бондаренка наїхав на ворожу міну і був обстріляний з гранатомета. Внаслідок цього військовий дістав важке осколкове поранення ноги та три місяці проходив лікування у військовому госпіталі.

Після завершення лікування повернувся до своєї частини. Був нагороджений відзнакою Міністерства оборони України «За жертву крові в боях за волю України».

У квітні 2025 року захисник зазнав важкої контузії під час боїв на Покровському напрямку, понад місяць перебував у харківських лікарнях та військовому госпіталі. Помер 20 травня.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 