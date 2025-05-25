Одна людина загинула та троє постраждали внаслідок обстрілів Харківщини: дані ОВА
Протягом доби під обстрілами перебували Харків та вісім населених пунктів області, є жертви. Для ударів по мирному населенню окупанти застосували 58 некерованих авіаційних ракет, шість КАБів, 33 БпЛА «Герань-2» та FPV-дрон.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ворог поцілив чотирма БпЛА по Шевченківському та Основ’янському районах Харкова. Постраждали 14-річний хлопець і чоловіки 43 та 34 років.
У селищі Козача Лопань Дергачівської громади загинула 63-річна жінка.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
у Харківському районі пошкоджено будівлі двох цивільних підприємств, два багатоповерхові будинки, приватний будинок, сільськогосподарське підприємство, загинуло 30 голів великої рогатої худоби;у Чугуївському районі пошкоджено приміщення навчального закладу, адмінбудівлю;в Ізюмському районі пошкоджено два сільськогосподарські підприємства.
с. Вишневе (Ізюмський р-н)с. Вишневе (Ізюмський р-н)