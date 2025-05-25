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Одна людина загинула та троє постраждали внаслідок обстрілів Харківщини: дані ОВА

Одна людина загинула та троє постраждали внаслідок обстрілів Харківщини: дані ОВА

Протягом доби під обстрілами перебували Харків та вісім населених пунктів області, є жертви. Для ударів по мирному населенню окупанти застосували 58 некерованих авіаційних ракет, шість КАБів, 33 БпЛА «Герань-2» та FPV-дрон.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог поцілив чотирма БпЛА по Шевченківському та Основ’янському районах Харкова. Постраждали 14-річний хлопець і чоловіки 43 та 34 років.

У селищі Козача Лопань Дергачівської громади загинула 63-річна жінка.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено будівлі двох цивільних підприємств, два багатоповерхові будинки, приватний будинок, сільськогосподарське підприємство, загинуло 30 голів великої рогатої худоби;у Чугуївському районі пошкоджено приміщення навчального закладу, адмінбудівлю;в Ізюмському районі пошкоджено два сільськогосподарські підприємства.

с. Вишневе (Ізюмський р-н)с. Вишневе (Ізюмський р-н)

Агентство Телевидения Новости

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