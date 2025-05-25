Рятувальники Харківщині загасили вісім пожеж після обстрілів за добу

З 24 по 25 травня на Харківщині рятувальники загасили вісім пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському, Куп’янському та Чугуївському районах області.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Зранку 24 травня рятувальники ліквідували пожежу на території приватного будинку площею 50 кв. м у селі Василівка Вовчанської громади.

На околиці села Дуванка Шевченківської громади після влучання БпЛА горів сухостій на площі 500 кв. м.

Також російські обстріли спричинили пожежі на території лісових масивів Борівського та Сеньківського лісництв поблизу прифронтового села Новоплатонівка Борівської громади. Горіла лісова підстилка на загальній площі понад 9 га.

Рятувальникам доводилось працювати під загрозою повторних обстрілів.

Агентство Телевидения Новости