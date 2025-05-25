Окупанти запустили по Україні 69 ракет та 298 БпЛА: постраждала більшість регіонів

У ніч на 25 травня, починаючи з 20:40 24 травня рф завдала комбінованого удару по Україні із застосуванням 367 засобів повітряного нападу противника. Збито 45 крилатих ракет, знешкоджено 266 ворожих БпЛА.

Про це повідомили в повітряних Силах ЗСУ.

Для масованої атаки на Україну окупанти застосували:

9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (район пусків – Курська область);55 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101, «Калібр» із літаків стратегічної авіації Ту-95, ТУ-160 (райони пусків – Саратовська область, акваторія Чорного моря);1 крилата ракета Х-22 із літака Ту-22М3 (із повітряного простору над акваторією Чорного моря);4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із літаків тактичної авіації (пуски з північного напрямку);298 ударних БпЛА Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито 45 крилатих ракет Х-101, Калібр, дві ракети Х-59/69 локаційно втрачено.

Також в результаті бойової роботи знешкоджено 266 «шахедів» та інших безпілотників на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. 139 – збито вогневими засобами ураження, 127 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Внаслідок ворожої атаки постраждали більшість регіонів України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних БпЛА у 15 локаціях. Є загиблі та постраждалі, зокрема діти.

Агентство Телевидения Новости