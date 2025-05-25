Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:11
Просмотров: 48

На Харківському напрямку окупанти втратили 37 солдатів за добу

На Харківському напрямку окупанти втратили 37 солдатів за добу

Минулої доби російські окупанти завдали на Харківському напрямку дев’яти авіаударів із використанням шести КАБів та 58 НАР, задіяли 127 дронів-камікадзе, також здійснили 565 обстрілів позицій захисників України.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Харків».

Пʼять разів ворог атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Кутьківка та Вовчанські Хутори.

За минулу добу ворог втратив 37 солдатів, з них 21 – безповоротними.

Також на нашому напрямку загарбники втратили знищеними та пошкодженими 112 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

7 артилерійських систем;13 автомобілів;88 БпЛА;засіб РЕБ;3 одиниці спецтехніки.

Знищено:

135 укриттів для особового складу;7 місць зберігання боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 