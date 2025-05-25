У центрі Харкова п’яний водій ВАЗ пропонував патрульним 1000 доларів

Сьогодні вранці, 25 травня, у Харкові на проспекті Науки патрульні зупинили авто ВАЗ для перевірки. Під час спілкування інспектори виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Чоловіку запропонували пройти огляд на стан сп’яніння, на що керманич погодився. Тест на приладі «Драгер» показав 0,40 проміле алкоголю в крові. З результатом огляду чоловік був згоден.

«Аби уникнути адміністративної відповідальності водій почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди чоловік не реагував», – розповіли патрульні.

На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди чоловік не реагував. Для фіксації обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Інспектори відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости