Рік авіаудару по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові: рятувальники показали архівні кадри

25 травня 2024 року окупанти завдали авіаудару по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові. Тоді загинули 19 людей, понад пів сотні зазнали поранень.

Рятувальники Харківщини показали кадри своєї роботи на місці ворожої атаки рік тому.

Розбирання завалів тривало протягом п’яти діб.

«Серед уламків, під постійною загрозою повторних ударів, розбирали завали, шукали загиблих, рятували поранених», – зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, у неділю, 25 травня близько 16:00, зс рф завдали авіаударів по Київському району Харкова. Російська армія вдарила по місту двома УМПБ Д30-СН. На момент атаки у будівельному гіпермаркеті перебували більше ніж 200 людей. Спалахнула масштабна пожежа.

Агентство Телевидения Новости