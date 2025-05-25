Серед звільнених у третій день великого обміну – 15 жителів Харківщини

Сьогодні, 25 травня, у третій день великого обміну з російського полону до України повернулися 303 українські воїни. Серед звільнених – 15 жителів Харківщини.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Серед звільнених – 15 жителів Харківської області: восьмеро харків’ян, четверо воїнів із Лозівського району, двоє з Харківського району і один – з Куп’янщини», – написав Синєгубов.

Таким чином, за три дні обміну у форматі «1000 на 1000» з полону повернулися 59 жителів Харківщини.

Нагадаємо, 25 травня пройшов треті й та останній етап великого обміну «1000 на 1000»: додому повернулися ще 303 українські захисники. Усі визволені сьогодні оборонці – чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Серед звільнених воїнів – представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.

Агентство Телевидения Новости