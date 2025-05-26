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Початок тижня на Харківщині буде по-літньому теплим і вітряним

Початок тижня на Харківщині буде по-літньому теплим і вітряним

У понеділок, 26 травня, на Харківщині прогнозують спекотну та вітряну погоду – температура вдень сягатиме +30 °C. Опадів не очікується.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

У понеділок в області буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, з поривами 15–20 м/с уночі місцями та вдень по всій території.

Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °C, вдень прогріється до +25…+30 °C.

У Харкові також без опадів. Уночі буде +16…+18 °C, вдень повітря прогріється до +27…+29 °C.

Агентство Телевидения Новости

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