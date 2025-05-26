Перед судом постане колаборантка з Купʼянщини, яка переховувалася від правоохоронців у Харкові

Жительку Куп’янщини, яка під час окупації добровільно співпрацювала з російськими загарбниками, звинувачують у колабораціонізмі. Після звільнення регіону жінка переховувалась у Харкові, але її викрили та взяли під варту.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Жителька села Курилівка Куп’янського району під час окупації населеного пункту добровільно пішла на співпрацю з загарбниками. У липні 2022 року жінка очолила окупаційне «предприятие «Военный городок» Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области», створене на базі українського комунального підприємства.

Колаборантка забезпечувала нарахування та виплату заробітної плати підлеглим у російських рублях. Для цього вона складала пояснювальні записки і заяви щодо фінансування витрат на ім’я представників окупаційної адміністрації. Про виконану роботу колаборантка готувала звітність, яку передавала «нагору».

Фігурантка організувала доступ військових рф до водонапірної станції, а також забезпечувала російських загарбників матеріальними ресурсами, які перебували на балансі підприємства, зокрема житлом і приміщеннями для зберігання військової техніки.

Після деокупації колаборантка переїхала до Харкова, намагаючись «загубитись» у великому місті, аби не відповідати за вчинене. Однак уникнути відповідальності їй не вдалось – правоохоронці зібрали доказову базу і викрили поплічницю окупантів.

Прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 58-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

На суд колаборантка очікує, перебуваючи під вартою. Її судитимуть в Основʼянському районному суді Харкова. Обвинуваченій загрожує позбавлення волі на строк від пʼяти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости