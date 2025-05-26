П’яний водій намагався дати хабар поліцейським на блокпості на Харківщині

На початку травня у Вільхуватській громаді Куп’янського району Харківської області п’яний водій намагався підкупити поліцейських, щоб уникнути відповідальності. Чоловік пропонував хабар, попри неодноразові попередження про кримінальну відповідальність.

Про це повідомили в ГУНП у Харківській області.

Поліцейські зведеного загону ГУНП в Луганській області на блокпості зупинили транспортний засіб, водій якого мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.

На місці події працівники відділення поліції №1 Куп’янського РВП запропонували 54-річному водієві пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою газоаналізатора «Драгер». Тест підтвердив – чоловік перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння, рівень алкоголю в його крові становив 0,43 проміле.

Під час складання адміністративних матеріалів порушник спробував уникнути відповідальності. Він запропонував поліцейському неправомірну вигоду в сумі 1700 гривень. Правоохоронці неодноразово попереджали чоловіка про кримінальну відповідальність за такі дії, однак той продовжував наполягати.

Щодо водія складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Крім того, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

21 травня чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости