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Понад 40 нетверезих водіїв зупинили патрульні за вихідні у Харкові

Понад 40 нетверезих водіїв зупинили патрульні за вихідні у Харкові

Протягом вихідних патрульні поліцейські виявили 44 водіїв з ознаками сп’яніння. Більшість зафіксованих за цей час порушень – за нехтування правилами дорожнього руху.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

За два дні патрульні опрацювали 571 виклик, виявили 44 водіїв з ознаками сп’яніння та 12 громадян, які мали, ймовірно, наркотичні речовини.

Також харківські патрульні протягом суботи та неділі зафіксували 461 адмінправопорушення, з яких 429 – за порушення ПДР. 

Агентство Телевидения Новости

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