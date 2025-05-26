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На Харківщині поліція розшукала зниклу пенсіонерку, яка заблукала у лісі

На Харківщині поліція розшукала зниклу пенсіонерку, яка заблукала у лісі

На Харківщині поліцейські розшукали жінку та допомогли дістатися додому.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

До сектору поліцейської діяльності № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від жительки села Качалівка Богодухівського району про те, що її сестра ще напередодні пішла з дому та не повернулася.

На пошуки 66-річної жінки був направлений особовий склад підрозділу поліції.

Як з’ясувалося, жінка вирішила піти в ліс по гриби та заблукала, розповіли у поліції.

Поліцейські знайшли зниклу і відвезли її додому. Жодних протиправних дій щодо жінки не скоєно.

Агентство Телевидения Новости

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