Терехов: «За тиждень сім влучань по Харкову та 11 постраждалих»
Загалом за минулий тиждень обстрілів по Харкову було сім влучань.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Вперше за весь час повномасштабного вторгнення противник застосував FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ. Це нова, ще більш підступна загроза, що свідчить про спробу знайти «вразливі місця» в обороні міста», – зазначив Терехов.
За його словами, внаслідок обстрілів постраждали 11 людей, серед них – дитина. 14-річний підліток отримав черепно-мозкову травму.
Влучання були виключно по цивільній інфраструктурі: постраждали приватні будинки, багатоповерхові житлові будівлі, типографія та офісні приміщення.
Загальна тривалість тривог у Харкові була на 41% меншою, ніж по області, – резюмував мер.