У Харкові систему оповіщення поставлять ще й на території великих підприємств

Диференційовану систему оповіщення, яка була впроваджена в Харкові три місяці тому, продовжують вдосконалювати.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказав директор Департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких, зараз система дозволяє переривати трансляцію радіосигналу на загальнонаціональному рівні, а вже найближчим часом планується реалізувати та переривання трансляції на телебаченні з текстовим повідомленням про загрозу. Також ведуться перемовини щодо інтеграції електронних рекламних щитів у міську систему оповіщення.

«Основне завдання – довести сигнал повітряної тривоги всіма можливими способами», – наголосив Богдан Гладких.

Відповідно до нормативних документів, усі об’єкти з масовим перебуванням людей мають обов’язково бути інтегровані в місцеву автоматизовану систему, зазначив Гладких.

За його словами, такі об’єктові системи вже встановлені у торгівельних центрах та підземних школах, а зараз їх монтують і на території великих підприємств.

Агентство Телевидения Новости