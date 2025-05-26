На Харківщині поховали загиблого бійця ЗСУ
Сьогодні Дергачівська громада попрощалася із Сергієм Коноваловим, солдатом 142-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
Сергій загинув 26 липня 2024 року поблизу міста Красногорівка на Донецькому напрямку, повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
До лав Збройних сил України Сергій вступив у липні 2023 року, мав посаду водія.
Протягом 10 місяців Сергій вважався зниклим безвісти, поки після обміну тілами не вдалося встановити його особу. З часом стало відомо, що у липні 2024 року під час виконання бойового завдання чоловік отримав поранення та загинув.
У Сергія залишились донька, мати, брат та племінники.