Конфіскувати нерухомість через штрафи ТЦК ніхто не буде: у Мін’юсті спростували фейки

Заступник міністра юстиції України Андрій Гайченко спростував поширені фейки щодо законопроєкту 9363 про цифровізацію виконавчого провадження.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

У коментарі в ефірі телемарафону «Єдині новини» Гайченко наголосив: законопроєкт не передбачає автоматичного внесення громадян до реєстру боржників без рішення суду.

Законопроєкт, який було ухвалено у першому читанні, має на меті автоматизувати чинні процедури стягнення боргів, зменшити навантаження на виконавчу службу, мінімізувати корупційні ризики та забезпечити дотримання прав боржників і кредиторів.

Отже, навпаки, законопроєкт передбачає автоматичне зняття арешту з рахунків після сплати боргу та цифрову інтеграцію між державними реєстрами.

За його словами, громадяни можуть бути спокійними за своє житло, земельні ділянки та інше нерухоме майно.

Він зазначив, що ніхто «конфіскувати нерухомість через штрафи ТЦК ніхто не буде».

Агентство Телевидения Новости