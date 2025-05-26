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26.05.2025 23:17
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У Харкові невідомі обстріляли маршрутку

У Харкові невідомі обстріляли маршрутку

Сьогодні, 26 травня близько 18:20, до поліції Харкова надійшла інформація про стрілянину у Київському районі. невідомі обстріляли маршрутний автобус та втекли на авто.

Про це повідомили в ГУНП у Харківській області.

«Згідно з повідомленням, на вулиці Академіка Барабашова невідомі, перебуваючи в автомобілі, здійснили постріл, ймовірно, з пневматичної зброї по рейсовому автобусу», – розповіли в поліції.

У результаті було пошкоджено скло транспортного засобу. На даний час за медичною допомогою ніхто не звертався.

Правоохоронці встановлюють обставини події, опитують свідків.

Агентство Телевидения Новости

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