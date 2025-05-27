У госпіталі Дніпра помер поранений військовий із Харківщини

20 травня в дніпровському госпіталі помер військовослужбовець Артем Ганзій, поранений у зоні бойових дій. Боєць родом із Харківщини, служив у ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили у Біляївській сільській раді.

Артем Ганзій народився 29 квітня 1993 року в селі Миронівка Первомайського району Харківської області. У 1999 році пішов до школи в рідному селі, яку закінчив у 2010 році. Після школи вступив до Харківського індустріально-педагогічного технікуму. Працював у Харкові, а згодом – у виправній колонії в Первомайському.

У 2018 році був призваний на строкову службу до лав Збройних сил України, після чого підписав контракт. Після завершення контракту повернувся до цивільного життя.

З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році добровільно знову став до лав ЗСУ, служив під позивним «Броня». Був двічі поранений, проходив реабілітацію та щоразу повертався на службу.

20 травня 2025 року Артем Ганзій помер у дніпровському госпіталі внаслідок поранення, отриманого під час бойових дій. У нього залишилися дружина і син.

Агентство Телевидения Новости