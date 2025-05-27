Двоє людей постраждали внаслідок обстрілів Харківщини за добу: дані ОВА

Протягом доби під ударами перебували п’ять населених пунктів Харківської області. Для обстрілів росіяни застосували два КАБи, чотири БпЛА «Герань-2» та FPV-дрон.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів у Куп’янську постраждав 67-річний чоловік. У селі Мирне Кіндрашівської громади постраждали 63-річний чоловік і 83-річна жінка.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки, господарську споруду, автомобіль;

у Ізюмському районі пошкоджено ангари двох сільськогосподарських підприємств, трактор, причіп.

Агентство Телевидения Новости