Двоє людей постраждали внаслідок обстрілів Харківщини за добу: дані ОВА
Протягом доби під ударами перебували п’ять населених пунктів Харківської області. Для обстрілів росіяни застосували два КАБи, чотири БпЛА «Герань-2» та FPV-дрон.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів у Куп’янську постраждав 67-річний чоловік. У селі Мирне Кіндрашівської громади постраждали 63-річний чоловік і 83-річна жінка.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
у Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки, господарську споруду, автомобіль;
у Ізюмському районі пошкоджено ангари двох сільськогосподарських підприємств, трактор, причіп.