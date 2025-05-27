Поліція Харківщини ліквідувала наркобізнес жителя Чугуївського району

У Чугуївському районі Харківської області поліцейські викрили 30-річного чоловіка, який займався збутом психотропів через «закладки». Обвинувальний акт щодо фігуранта вже скеровано до суду.

Про це повідомили в ГУНП у Харківській області.

30-річний чоловік через Telegram-канал знайшов «підробіток», який полягав у розкладанні «закладок» із психотропними речовинами.

Правоохоронці виявили у чоловіка згортки з наркотичною речовиною, а в телефоні – фотографії місць закладок, які він розклав. Поліцейські перевірили схованки та загалом вилучили 13 згортків з психотропами. Згідно з висновками експертиза, вилученою речовиною є психотропна речовина PVP.

За процесуального керівництва окружної прокуратури слідчі Чугуївського РУП довели причетність чоловіка до вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

26 травня обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Агентство Телевидения Новости