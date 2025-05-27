У Харкові підприємство примусили відшкодувати понад 10 млн грн несплачених податків

Директорка харківського підприємства не задекларувала понад 10 млн грн податкових зобов’язань із ПДВ. Після завершення досудового розслідування збитки було повністю відшкодовано до державного бюджету.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що директорка одного з харківських підприємств з метою несплати коштів до бюджету умисно не відобразила у податковій звітності за травень-червень 2024 року відомості щодо реалізованих товарів та суми отриманих коштів. Це призвело до заниження податкових зобов’язань з податку на додану вартість на суму понад 10 млн гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків, вчиненого службовою особою підприємства, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах (ч. 2 ст. 212 КК України), завершено.

У ході розслідування службовиця відшкодувала до бюджету завдані збитки в повному обсязі. У зв’язку з цим прокурорами направлено до суду клопотання про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності.

Агентство Телевидения Новости