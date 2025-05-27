За перешкоджання роботі ТЦК українцям може загрожувати до 8 років тюрми

Українців попередили про 8 років в’язниці за перешкоджання роботі ТЦК.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

У Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України заявили, що будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовців, включаючи погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів, є серйозним правопорушенням і кваліфікується за статтею 114-1 Кримінального кодексу України.

«За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років, а ТЦК та СП відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності України, зокрема під час воєнного стану та мобілізації, допомагаючи захищати нашу державу від зовнішніх і внутрішніх загроз», – наголошують військові.

Таку заяву зробили у Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України з огляду на те, що останнім часом в інтернеті та в соціальних мережах значно збільшилася кількість відеоматеріалів, що фіксують свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП, причому деякі громадяни відкрито заохочують інших до таких дій.

Відтак, у ЗСУ наголосили, що кожен з громадян, хто досяг 16 років і перебуває в осудному стані, може нести відповідальність за такі дії.

Агентство Телевидения Новости