На Харківщині п’яний молодик побив чоловіка, який згодом помер: зловмисника затримано

На Харківщині поліцейські повідомили чоловіку про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У квітні до поліції надійшло повідомлення від чергової по вокзалу залізничної станції «Лозова».

До неї звернувся чоловік, якого побив невідомий у вагоні електропотяга. Зловмисник з місця вчинення злочину зник у невідомому напрямку.

Встановлено, що до злочину причетний 22-річний мешканець Лозівського району. Він разом зі своїм товаришем вживали спиртні напої в місті Лозова. Ввечері вони пішли на залізничний вокзал та сіли у вагон електропотяга, де продовжили вживати спиртне.

У вагоні на лавочці спав 54-річний чоловік. Зловмисник підійшов до нього та почав бити. Потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні, розповіли у поліції.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости