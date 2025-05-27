Де точаться бої на Харківщині: гарячі напрямки

Оперативна інформація станом на 16:00 27.05.2025 щодо російського вторгнення.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 87, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Чотири атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ, Западне та Довгеньке на Харківському напрямку, ще один бій на даний час триває.

На Куп’янському напрямку ворог двічі намагався йти вперед на позиції українських підрозділів у районі Загризового.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 14 разів атакував у районах Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба та в напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки, Нового Миру. Наразі тривають сім боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивають три ворожі спроби просуватись вперед поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку противник п’ять разів атакував позиції ЗСУ у районах Дружби, Диліївки та Торецька. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 28 разів атакував позиції ЗСУ у районах населених пунктів Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямках Яблунівки, Олексіївки. Сім боєзіткнень продовжуються дотепер. Удару російським КАБом зазнав населений пункт Степанівка.

Агентство Телевидения Новости