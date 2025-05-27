За кількістю мікрогрантів у межах програми «Власна справа» лідирує Харківщина

На Харківщині докладають максимум зусиль для підтримки бізнесу та розвитку економічного потенціалу області.

За результатами восьмої хвилі грантової підтримки на Харківщині 46 переможців, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, це найкращий результат по Україні.

▪️ Загальна сума грантової підтримки для Харківщини склала 20,2 мільйона гривень.

▪️ Найбільше заявок надійшло від жителів Харкова, Берестинської та Богодухівської громад.

▪️ Гранти здебільшого спрямовують на закупівлю обладнання для започаткування або розширення бізнесу.

▪️ Реалізація проєктів дозволить створити 88 нових робочих місць у регіоні.

«ХОВА продовжить роботу в цьому напрямку, зокрема в рамках «Діалогів влади та бізнесу», – зазначив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости