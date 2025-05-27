American Music Awards 2025: оголошено переможців премії

У ніч на 27 травня в Лас-Вегасі пройшла церемонія вручення American Music Awards 2025.

Про це повідомляє Кореспондент із посиланням на Billboard.

Повідомляється, що ведучою шоу стала Дженніфер Лопес, яка не лише провела вечір, а й вразила глядачів попурі з 23 своїх хітів. На сцені також виступили Гвен Стефані, Джанет Джексон, Becky G, Benson Boone, Blake Shelton та інші виконавці.

Абсолютною переможницею премії стала Біллі Айліш. Вона здобула перемогу у всіх семи категоріях, у яких була номінована, включаючи головні – Артист року, Альбом року та Пісня року.

Бейонсе цього року вперше перемогла в кантрі-номінаціях, здобувши статуетки як Найкраща кантрі-виконавиця та за Найкращий кантрі-альбом.

Повернення року -репер Емінем, який після 15-річної паузи здобув дві нагороди: Найкращий хіп-хоп-виконавець і Найкращий хіп-хоп-альбом.

Одразу дві нагороди поділили між собою Леді Гага та Bruno Mars: Улюблене музичне відео і Колаборація року. Окрім цього, Bruno Mars визнано Найкращим поп-артистом, а Леді Гага – найкращим танцювальним/електронним артистом.

Агентство Телевидения Новости