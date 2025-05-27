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США отримали від України список умов для мирної угоди

США отримали від України список умов для мирної угоди

Спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келлог заявив, що США отримали від Києва перелік умов для завершення війни, проте ще не отримали від Москви.

Про це він сказав у ефірі Fox News, повідомляє «Європейська правда».

За словами Келлога, коли нещодавно американський президент Дональд Трамп розмовляв з очільником Кремля владіміром путіним, «росіяни сказали, що збираються підготувати так званий меморандум».

«Ми отримали список умов мирної угоди від Києва, і ми повинні отримати їх від Москви», – сказав він.

Він зазначив, що після того, як США отримають два документи – вони «поєднають їх».

«Після цього ви берете обидва документи й поєднуєте їх. Складаєте разом. І ставите запитання: де можна знайти спільну точку дотику, щоб звести все докупи? І коли ми отримаємо їхній «терміновий план» або меморандум, тоді складемо спільний варіант, і відбудеться ще одна зустріч», – пояснив Келлог.

Спецпредставник Трампа зазначив, що США хотіли наступного раунду переговорів між Україною та росією у Ватикані, але «Москва відхилила це».

Агентство Телевидения Новости

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