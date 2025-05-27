На Харківщині простилися з загиблим поліцейським
27 травня рідні, колеги та місцеві мешканці проводили в останню путь поліцейського взводу № 2 роти № 1 батальйону № 2 полку поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Харківській.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
Минулого тижня на Харківському напрямку під час виконання бойового завдання з відсічі та стримування збройної агресії противника група поліцейських разом з сержантом поліції Юрієм Барановим потрапила під обстріл ворожих ударних FPV-дронів.
Як повідомляється, поліцейський отримав тяжкі травми. Пораненого Юрія побратими несли кілька кілометрів до медиків. Від отриманих ушкоджень він помер.
Поховали Юрія на Алеї Слави у Харкові.