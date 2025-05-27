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На Харківщині простилися з загиблим поліцейським

На Харківщині простилися з загиблим поліцейським

27 травня рідні, колеги та місцеві мешканці проводили в останню путь поліцейського взводу № 2 роти № 1 батальйону № 2 полку поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Харківській.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Минулого тижня на Харківському напрямку під час виконання бойового завдання з відсічі та стримування збройної агресії противника група поліцейських разом з сержантом поліції Юрієм Барановим потрапила під обстріл ворожих ударних FPV-дронів.

Як повідомляється, поліцейський отримав тяжкі травми. Пораненого Юрія побратими несли кілька кілометрів до медиків. Від отриманих ушкоджень він помер.

Поховали Юрія на Алеї Слави у Харкові.

Агентство Телевидения Новости

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