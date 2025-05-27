Поліція встановлює обставини підриву трактора на Харківщині (фото)

27 травня до чергової частини відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що в місті Балаклія на вибуховому пристрої підірвався 40-річний чоловік.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Правоохоронці встановили, що на автодорозі Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка водій трактора «МТЗ» здійснював скошування трави на узбіччі та наїхав на невстановлений вибуховий предмет, який здетонував.

Як повідомляється, чоловік отримав тілесні ушкодження. Його направили до лікарні для надання медичної допомоги.

Агентство Телевидения Новости