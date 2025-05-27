Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:54
Просмотров: 57

Поліція встановлює обставини підриву трактора на Харківщині (фото)

Поліція встановлює обставини підриву трактора на Харківщині (фото)

27 травня до чергової частини відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що в місті Балаклія на вибуховому пристрої підірвався 40-річний чоловік.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Правоохоронці встановили, що на автодорозі Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка водій трактора «МТЗ» здійснював скошування трави на узбіччі та наїхав на невстановлений вибуховий предмет, який здетонував. 

Як повідомляється, чоловік отримав тілесні ушкодження. Його направили до лікарні для надання медичної допомоги.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 