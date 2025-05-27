Обстріли Купʼянщини: окупанти скинули ФАБ-500

За даними слідства, 27 травня близько 10:00 збройні сили рф завдали авіаційного удару по місту Купʼянськ.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Пошкоджено більше півсотні домоволодінь. За попередніми даними, ворог використав ФАБ-500 з УМПК.

Також сьогодні орієнтовно о 16:30 FPV-дрони ворога вдарили по селу Приколотне Купʼянського району. Пошкоджено будинок та службовий автомобіль поліції, зазначають у прокуратурі.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять комплексні процесуальні дії з метою належної фіксації та розслідування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости