У Харківській області завершився епідсезон: 21 людина померла від COVID-19 та грипу

На Харківщині завершився епідемічний сезон грипу та ГРВІ 2024–2025 років. Загалом захворіли майже 4% населення, серед яких понад 43 тисячі – діти.

Про це повідомили в Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За сезон померли 15 дорослих пацієнтів, хворих на COVID-19, а також троє дорослих і троє дітей із підтвердженим грипом. Всі вони мали супутні хронічні захворювання і не були вакциновані.

Показник захворюваності у сезоні 2024–2025 років становив 3911,28 на 100 тисяч населення, що на 12,2% більше за попередній епідсезон. Загалом перехворіли 3,9% мешканців області, з яких 43 493 – діти до 17 років (43,0%). Торік цей показник був 39,7%.

Серед дітей найбільше випадків зафіксовано у віковій групі 5–14 років (24 709), серед дорослих – у групі 30–64 роки (37 719). До інфекційних стаціонарів потрапили 4251 особа, що на 23,6% менше, ніж у попередньому сезоні. З них 47,4% – діти.

Питома вага COVID-19 у структурі всіх ГРВІ склала 1,5%. Було зареєстровано 1382 випадки коронавірусу серед дорослого населення (89,7% усіх випадків COVID-19).

Щеплення проти грипу отримали 3105 людей, з них 2603 – із груп ризику. Також вакциновано 191 дитину віком до п’яти років (6,2% щеплених). Використовували вакцини «ДжіСіФлю» та «Ваксигрип».

Під час вірусологічного моніторингу у регіоні виявили циркуляцію вірусів грипу типів A і B, а також респіраторних вірусів. Найчастіше виявляли саме грип (42,2%). З 13 291 обстеженого позитивні результати отримали 1020 людей (7,7%).

Найпоширеніші збудники:

SARS-CoV-2 – 380 випадків;вірус грипу А – 258;вірус грипу В – 172;риновірус – 75;аденовірус – 48;парагрип – 41;РС-вірус – 29;метапневмовірус – 12;інші – поодинокі випадки.

Агентство Телевидения Новости