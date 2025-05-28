Рятувальники показали наслідки нічної атаки дронів на Харківщину: зафіксовано понад 10 ударів

У ніч на 28 травня російські окупанти завдали масованих ударів безпілотниками по населених пунктах Чугуївського та Харківського районів. Зафіксовано понад десять влучань у житловий сектор та цивільне підприємство.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок атаки загинула одна людина та семеро постраждали, зокрема дитина – чотирирічна дівчинка.

Виникли три пожежі, найбільша з яких сталася на території приватного підприємства у селищі Васищеве. Горів виробничий цех та складське приміщення на площі 1580 кв. м.

На території селища Безлюдівка зафіксовані влучання на відкритій місцевості – зайнявся сухостій на площі 1000 кв. м.

У селищі Есхар ворожий БпЛА влучив у житлову двоповерхівку, виникла пожежа.

До ліквідації наслідків російської атаки залучались понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехнічний розрахунок, пожежний поїзд та вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Васищеве.

Агентство Телевидения Новости