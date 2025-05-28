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Рф атакувала Україну ракетами та дронами: 71 БпЛА збито

Рф атакувала Україну ракетами та дронами: 71 БпЛА збито

У ніч на 28 травня, починаючи з 20:00 27 травня, росіяни застосували для атаки на Україну п’ять балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23» та керовану авіаційну ракету Х-59/69, які запускали із Курської та Воронезької областей, а також з території ТОТ Криму. Також противник запустив по Україні 88 ударних БпЛА Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 71 ворожий БпЛА, серед них «шахеди» та інші типи безпілотників на сході, півночі та півдні країни. 34 збито вогневими засобами ураження, 37 локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у восьми місцях.

Агентство Телевидения Новости

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