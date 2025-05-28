По підприємству під Харковом росіяни вдарили дев’ятьма безпілотниками

Російські дрони атакували два селища Харківщини вночі 28 травня, спричинивши руйнування та поранення мирних жителів. Унаслідок ударів по Васищевому та Есхару постраждали семеро людей, один чоловік помер у лікарні.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

28 травня з 00:30 до 1:00 щонайменше девʼять ударних БпЛА атакували приватне підприємство у селищі Васищеве Харківського району. Сталася пожежа. Пошкоджено складські будівлі, приміщення та транспортні засоби. Троє охоронців цього підприємства отримали поранення. Також постраждала 4-річна дівчинка, яка мешкає неподалік місця атаки. У дитини – гостра реакція на стрес.

Також сьогодні у період з 1:20 до 1:35 російські БпЛА вдарили по селищу Есхар Чугуївського району. Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, кафе. Поранення отримав 85-річний чоловік. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де він помер від травм.

Ще троє людей постраждали: у жінки та чоловіка – поранення, ще в однієї жительки – гостра реакція на стрес.

Попередньо встановлено, що для ударів російська армія використала БпЛА «Герань-2».

За процесуального керівництва Харківської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости