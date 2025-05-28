Зруйновані будинки та масштабні пожежі: фото з місць обстрілів Харківщини

Минулої доби під ударами перебували Чугуївський, Харківський, Ізюмський та Куп’янський райони Харківської області. Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби, РСЗВ, БпЛА та FPV-дрони. Загинув чоловік, постраждали семеро громадян.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Внаслідок удару БпЛА «Герань-2» по селищу Есхар Чугуївського району загинув 85-річний чоловік. Також з травмами були доставлені до лікарні 63-річний чоловік та 71-річна жінка. На місці надали допомогу 63-річній жінці, яка зазнала гострої реакції на стрес. Внаслідок влучання пошкоджено приватну двоповерхову будівлю та приватне домоволодіння.

У селищі Васищеве росіяни здійснили масований авіаудар БпЛА «Герань-2» по цивільному підприємству. Травми дістали троє охоронців 51, 43, 59 років та гострої реакції на стрес зазнала чотирирічна дівчинка. Всім постраждалим надали допомогу на місці.

Через удари авіаційними бомбами по Куп’янському району пошкоджено близько 70 приватних домоволодінь, будівля школи, багатоквартирні житлові будинки магазини, автомобілі.

Евакуація на Харківщині

Триває евакуація з населених пунктів Харківщини, що зазнають постійних обстрілів і в яких оголошено обов’язкову евакуацію. 27 травня з Куп’янського району поліцейські вивезли 12 людей.

Агентство Телевидения Новости