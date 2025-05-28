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ХОВА передала розвіддрони для військових НГУ «Хартія»

ХОВА передала розвіддрони для військових НГУ «Хартія»

Бійці 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» отримали 30 нових Mavic 3E.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Mavic 3E – це сучасні розвідувальні дрони, які значно підвищують ефективність виконання бойових завдань. Вони допомагають виявляти ворога, коригувати артилерію, вести спостереження у складних умовах», – зазначив Синєгубов.

Як розказав Синєгубов, – «бійці «Хартії» стали на захист Харківщини у 2022 році, виросли до бригади й зараз щодня стримують наступ ворога на Харківському напрямку».

Агентство Телевидения Новости

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