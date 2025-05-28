У Харкові жінка уклала фіктивний шлюб для уникнення мобілізації «коханого»:

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 47-річній громадянці в організації та сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок та усуненням перешкод, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканка Чернігівської області організувала механізм, як військовозобовʼязаним чоловікам втекти з країни.

Жінка через соцмережі підшукувала чоловіків, які прагнули уникнути мобілізації, за схемою «великого кохання».

У якості «нареченої» виступала її знайома – жінка з інвалідністю II групи, у вразливому матеріальному становищі. Саме через фіктивний шлюб із нею чоловіки отримували підстави для зняття з військового обліку та виїзду за межі України.

Зловмисниця за таку «послугу» оголосила суму в розмірі 6000 доларів США: 3000 — після укладення шлюбу, ще 3000 — після успішного перетину кордону.

Надалі вона разом зі знайомою поїхали до Харкова.

27 травня поблизу відділу ДРАЦС фігурантка особисто організувала зустріч із «клієнтом», контролювала процедуру укладення фіктивного шлюбу та отримала першу частину обумовленої суми.

Правоохоронці викрили жінку.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости