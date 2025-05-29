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На Харківщину йдуть дощі та грози: синоптики попередили й про сильний вітер

На Харківщину йдуть дощі та грози: синоптики попередили й про сильний вітер

У четвер, 29 травня, погода на Харківщині буде нестійкою – протягом доби можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря коливатиметься в межах +17…+22 °C вдень.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

У четвер на території області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями пройдуть короткочасні дощі, вдень – невеликі, подекуди з грозами; вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі по області становитиме від +13 до +18 °C, вдень +17…+22 °C.

У Харкові вночі прогнозують +14…+16 °C, вдень +19…+21 °C.

Агентство Телевидения Новости

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